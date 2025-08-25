İtalya'dan İsrail'e Gazetecilerin Güvenliği İçin Çağrı

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 5 gazetecinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İsrail'e basın çalışanlarının güvenliği için çağrıda bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 5 gazeteci ile çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırısının ardından bölgedeki basın çalışanlarının güvenliğinin sağlanması konusunda Tel Aviv'e çağrıda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde 5'i gazeteci 20 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin konuştu.

Tajani, "Biz doğru olanın, gazetecilerin güvenliğinin sağlanması ve Gazze Şeridi'nde görevlerini icra etmelerine izin verilmesi olduğuna inanıyoruz." diyerek İsrail'e çağrı yaptı.

Bakan Tajani, Gazze'de basın özgürlüğünün sağlanmasını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürmesine rağmen "gazetecileri hedef almadığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
