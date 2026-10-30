İtalya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatılan ve Türk bayrakları asılan Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda, ev sahibi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Büyükelçilik Müsteşarı Tuna Yücal Modrak, Büyükelçilik Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop, konukları kapıda karşıladı.

Resepsiyona, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli, NATO Savunma Koleji Komutanı Fransız Korgeneral Jerome Goisque, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Alvaro Lario, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Elçin Hüseyinli, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Kırgızistan'ın Roma Büyükelçisi Ermek Omuraliev, Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramanov, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ve aktör Can Yaman'ın da aralarında olduğu iş, sanat, siyaset ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda iki ülkenin milli marşlarını Venedik'in ünlü Fenice Tiyatrosu tenorlarından Safa Korkmaz seslendirdi. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı da konuklarla paylaşıldı.

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin 171. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Türkiye ve İtalya, aynı denizin farklı kıyılarında kök salmış iki ulustur. Akdenizli kimliğimiz, insanlar arasındaki sıcak ilişkilerimizde kendini göstermektedir." dedi.

Akdeniz'in ortak geçmiş olduğu kadar iki ülkenin ortak geleceğinin de bir parçası olduğunu dile getiren Ülgen, "Bugün Türkiye, İtalya ile mükemmel ilişkilere sahiptir. NATO'da müttefik, G20'de ortak olan ülkelerimiz, Akdeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika genelinde istikrar ve refahın sağlanması konusunda giderek artan bir işbirliği içindedir. Son yıllarda ortaklığımız, yeniden ivme kazandığı bir döneme girmiştir. Üst düzey temaslar, bu yeni enerjiyi yansıtmaktadır." diye konuştu.

Ülgen, Türkiye'nin bu yıl Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Bu süreçte İtalya'nın büyük desteğini ve dayanışmasını yakından hissettik. Önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesine, İtalya'dan üst düzey bir heyetin katılımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Giorgia Meloni tarafından belirlenen iddialı bir hedef doğrultusunda, halihazırda yaklaşık 29 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmini 40 milyar dolara yükseltmek konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Vatandaşları da "Evinize hoş geldiniz" diyerek selamlayan Büyükelçi Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün coşkuyla Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bizi bu kutlu güne armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü ve bu vatanı korumak uğruna canını veren tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla bir kere daha anıyorum. Sizler Roma'da, İtalya'da bizlerin yüz akımısınız. Biz bunun için sizler için siz de bizler için varsınız ve bu Roma'da çok güzel vücut buluyor. İnşallah birlikte çok daha güzel günlere, bu güzel ülkede bayrağımızı çok daha yükseklerde dalgalandırmamıza şahit olacağız. İtalya ile siyasi ve ticari hedeflerimiz çok iddialı ve sizlerin katkısı, vizyonu, çalışkanlığı olmadan bunlara ulaşmamız imkansız."

Cirielli: "Her şeyden önce bizler dostuz"

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Cirielli de konuşmasında, bu özel davete katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhuriyet Bayramı, sadece bir yıl dönümünden ibaret değildir, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu ve geleceğe kararlılıkla bakan modern bir devletin kuruluşunu anımsatır." dedi.

İtalya ve Türkiye'nin, Akdeniz'de komşu olduklarını??????? ifade eden Cirielli, "NATO müttefiki ve yakın ortaklarız ancak her şeyden önce bizler dostuz. İlişkilerimiz sadece ortak çıkarlara dayanmıyor. İlişkiler, Venedikli ve Cenevizli tüccarlara kadar uzanan, yüzyıllara dayanan bir bağa dayanmaktadır. Bugün ise bu dostluk her zamankinden daha güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Cirielli, iki ülke ilişkilerinin geçen yıl olağanüstü bir dönem geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ilişkiler, güvenlik ve refaha giden yegane yolun diyalog, diplomasi ve işbirliğinden geçtiği inancına dayanmaktadır. Türkiye, bu çabalarda vazgeçilmez bir aktördür. Nitekim Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen başarılı NATO Zirvesi ve geçen hafta İstanbul'da düzenlenen bölgesel krizlere ilişkin dışişleri bakanları toplantısı da bunu doğrulamıştır."

Konuşmaların ardından Türk solist Selen Çapacı ve orkestrası bir konser verdi.

Davette oyuncu Can Yaman da konukların yoğun ilgisini gördü.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.

Kaynak: AA