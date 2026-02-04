İtalya'da toprak kayması yaşanan ilçede yüksek risk sebebiyle belirsizlik sürüyor

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Caltanissetta vilayetine bağlı Niscemi ilçesinde bazı evleri yutan büyük toprak kaymasının ardından zemindeki hareketliliğin devam etmesi sebebiyle yüksek risk, ilçede belirsizliklere yol açmaya devam ediyor.

Ülkenin güney kıyılarında 18-25 Ocak'ta etkili olan Harry Kasırgası'nın beraberinde getirdiği yoğun yağışların ardından büyük bir toprak kayması felaketi yaşayan ve halen yüksek riskin sürdüğü Niscemi, gündemdeki yerini koruyor.

AA muhabiri, 25 Ocak'ta batı cephesinde 4 kilometrelik bir hatta yaşanan büyük toprak kaymasının ardından günlük hayatın bir anda değiştiği Niscemi'nin nabzını tuttu.

Toprak kayması nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan Niscemi sakini Maria, doğduğundan beri burada yaşadığını ve bu olayın kendileri için son derece üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzücü ve biraz da beklenmedik şekilde oldu. Birdenbire yağmur yağdı. Gerçekte ne olduğunun farkında bile değiliz. Evlerimizden, alışkanlıklarımızdan uzaklaştırıldık ve 'tekrar evimize dönebilecek miyiz' belirsizliğiyle karşı karşıyayız." dedi.

Niscemi'de yaşamaya devam etmeyi yoksa başka bir yere gitmeyi isteyip istemediği sorulan Maria, "Hayır, buraya, Niscemi'ye, evime, köklerimin, sevdiklerimin ve tanıdıklarımın olduğu yere dönmeyi tercih ederim." yanıtını verdi.

Niscemili Salvatore de hayatı boyunca yaşadığı bu ilçede böyle bir şeye ilk kez tanıklık ettiğini belirterek, "Böylesine devasa ve korkutucu heyelanı ilk kez görüyorum." ifadesini kullandı.

Salvatore, heyelanın ulaştığı son noktaya işaret ederek, "Bütün kasabayı, bütün dağı etkiledi, badem ağaçlarıyla birlikte her şeyi. Toprak tamamen yarılmış durumda, zaten artık geçmek mümkün değil. Ama aşağıya doğru da indi. Toprağın burada da ikiye ayrıldığını görüyoruz, işte tamamen aşağıya kadar ilerlemiş bu heyelan. Burada son kısımlardayız." diye konuştu.

Heyelanın yeni evlerin bulunduğu noktaya ulaşmadan durduğuna dikkati çeken Salvatore, "Tanrı'ya şükür burada durdu, gerçekten de yeni evlerin ve yeni yapıların bulunduğu bir yerleşim alanı var." dedi.

Salvatore, bu yaşadıklarının sadece heyelan olmayabileceğini, deprem hareketiyle ilişkili bir durum olabileceğini ileri sürerek, "1997'deki gibi bir heyelan olduğu düşünüldü. Ben er ya da geç bunun yeniden olabileceğini düşünüyordum. Çünkü biz biliyoruz ki 10, 20, 30 ya da 50 yıl sonra da olsa bu olabilir." yorumunu yaptı.

Salvatore, bu noktada siyasetçilere de fatura çıkararak, şöyle devam etti:

"İnsanlar da canlarının istediğini yapıyorlar. Siyasetçiler de diğerleri de bunu önlemek için uygun yapıları oluşturmadı. Oysa bu, gayet iyi şekilde önlenebilirdi. Şimdi ise ağlıyorlar. Umarım heyelan durur çünkü Sicilya'nın ortasını yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Umarız her şey yoluna girer."

İtfaiye, evine dönemeyeceklerin eşyalarını kurtarmasına yardım ediyor

Niscemi'nin bağlı olduğu Caltanissetta kentinden gönderilen İl İtfaiye Komutanlığı ekibi yetkilisi Francesco Turco, "Bizim faaliyetimiz, halka yardım etmek üzerine. Şahsi eşyalarını kurtarmak için talepte bulunan vatandaşlara yardımcı oluyoruz ve kırmızı bölge içinde hareket ediyoruz. Kırmızı bölge, yaklaşık 150 kilometrelik bir heyelan alanını kapsıyor. Elbette heyelan cephesinden 50 metrenin ötesine geçmiyoruz çünkü burası girilmesi yasak bir alan ve bu da halkımıza tam güvenlik içinde yardım etmemize izin vermez. Bu hem biz görevliler hem de özellikle vatandaşlar için geçerli. Bu nedenle kişisel eşyalarını almalarını sağlıyoruz ancak her zaman izin verilen sınırlar içinde." ifadelerini kullandı.

Turco, buradaki faaliyetleri kapsamında muhtemel riskli durumlara yol açabilecek gelişmeleri görsel açıdan da takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Sivil Savunma, heyelanı takipte

Sivil Savunmanın Niscemi'deki yetkililerinden Paolo Cudrino da "Şu anda yaptığımız şey, meydana gelen heyelanın hareketini uydu verileri aracılığıyla izlemek. Bu veriler şu anda yorumlanma aşamasında ve bu yorumlamaya ilişkin sonuçları, bu konudaki yetkinlik merkezimiz olan Floransa Üniversitesinden bekliyoruz." dedi.

Cudrino, ilçe içinde heyelan bölgesine yakın 150 metrelik bir alanda tampon bölge oluşturduklarını dile getirerek, "Bu arada 150 metrelik koruma bandını muhafaza ediyoruz. Bu 150 metrenin ilk 50 metresi, yarılma bölgesine, kenara en yakın olan kısımdır ve kesinlikle girilmesi yasak (kırmızı) bölgedir. Kalan 100 metre ise tahliye edilen alanı oluşturmaktadır ve şu anda bu olgunun hız açısından nasıl gelişeceğine dair kesinliğimiz olmadığı için alınmış ihtiyati bir tedbirdir." diye konuştu.

Cudrino, yapılacak analiz ve sonuçlarına göre bu kırmızı bölgenin sınırlarının değişebileceğini de dile getirdi.

Bu arada, Caltanisetta Valisi Licia Messina, dün yaptığı açıklamada, heyelan sebebiyle evlerini terk edenlerin sayısının 1606'ya yükseldiğini, 880 binanın da yüksek riskli kırmızı bölge içinde olması sebebiyle kullanım dışı kaldığını bildirdi.

Niscemi'deki toprak kayması

Niscemi'nin batı kesiminde 25 Ocak'ta 4 kilometre uzunluğundaki hatta yaşanan toprak kayması sebebiyle ilk aşamada, yaklaşık 1500 kişi yerinden tahliye edilmiş, yüksek riskli muhitler kırmızı bölgeye alınmıştı. Başbakan Giorgia Meloni ve siyasi parti liderleri afetin ardından ilçeyi ziyaret ederken hükümet, yardım ve destek sözü vermişti.

Ayrıca, Gela Cumhuriyet Savcılığı da Niscemi'deki heyelanla ilgili "ihmal sonucu felaket" ve "heyelan sonucu zarara yol açma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

İtalya Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano da 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, toprak kaymasındaki hızın yavaşladığını ancak halen zemindeki hareketliliğin sürdüğünü, dolayısıyla ilçede normale dönüş için bir zaman belirlemenin "erken" olduğunu ifade etmişti.