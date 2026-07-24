İtalya'da gençlere cezai sorumlulukta ispat yükü değişiyor

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 14 ile 18 yaş aralığındaki gençlerin cezai sorumluluklarına dair yasada ispat yükünü değiştiren yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, 14 ila 18 yaşında suç işleyenlerin cezai ehliyetine dair İtalyan ceza yasasının 98. Maddesi'nde değişiklik öngören yeni bir yasa tasarısı hazırlayarak, kabul etti.

Kabine toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Adalet Bakanı Carlo Nordio, "14 ile 18 yaş arasındaki çocukların cezai sorumluluğuna dair bir düzenlemeyi kabul ettik. Cezai sorumluluk yaşını düşürmedik, 14 olarak kaldı ve cezaları artırmadık. Yeni hüküm, cezai sorumluluk karinesiyle ilgilidir." dedi.

Nordio, hazırladıkları yasa tasarısının detayını şöyle açıkladı:

"Bugün yürürlükteki sistemde bir çocuğun cezai ehliyeti, her olay özelinde ayrıca tespit edilmek zorundadır. Çünkü 14 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiler açısından, cezai ehliyete sahip olmadıkları, yani fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinden yoksun oldukları yönünde bir tür karine bulunmaktadır. Bu düzenlemeyle ispat yükünü tersine çeviriyoruz. Yani 14-18 yaşındaki kişiler için, aksi kanıtlanıncaya kadar fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip oldukları yönünde bir karine getiriyoruz. Elbette bunun aksi, cumhuriyet savcısının veya yetkili olduğu durumlarda hakimin yaptırabileceği soruşturma ve incelemeler sonucunda ortaya konulabilecek delillerle ispat edilebilir."

Başbakan Meloni de dün Bakanlar Kurulunda kabul ettikleri yasa tasarısına ilişkin sosyal medya platformlarındaki hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, "Saldırı, soygun yapanlar veya tahrip edenler, 15 veya 16 yaşında olsalar bile her zaman bedelini ödemelidir. Bu yasa, esas olarak dokunulmaz olduklarını düşünenleri, kendi işleri için reşit olmayanları kullananları hedef alıyor, ancak aynı zamanda başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini bildikleri için istediklerini yapabileceklerini düşünen çocukları da cezalandırıyor." ifadelerini kullandı.

Muhalefet ise düzenlemeye tepki gösterdi

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein ise hükümetin bu adımına tepki göstererek, Meloni hükümetinin akaryakıt fiyatlarının litre başına 2 avroya kadar çıktığı dönemde böyle bir yasa tasarısı hazırlayarak propaganda yaptığını savundu.

PD milletvekili ve güvenlik konularından sorumlu yetkilisi Matteo Mauri de " Hükümet, gençlerin yaşadığı sıkıntıların gerçek nedenlerini ele almak yerine, bir kez daha propaganda ve baskı yolunu seçiyor. 14 ile 18 yaş arasındaki gençleri otomatik olarak cezai sorumluluğa tabi tutan bu önlemle, önlemeye, eğitime ve kapsayıcılığa yatırım yapmak yerine, tüm bir nesli suçlu ilan etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) ise ceza yasasındaki söz konusu değişikliğin, yasayla temas eden kız ve erkek çocuklarının hassas gelişim evresini dikkate almadan, ergenlerin hatalarına yetişkinlerle aynı şekilde yanıt vermesi gerektiği mesajını verdiğine dikkati çekerek, 14 ile 18 yaşları arasında cezai sorumluluğun her vaka için ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kuruluş, suça karışan çocuklara yönelik eğitim ve önleyici müdahalelerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu yasa tasarısının yasalaşması için parlamentonun her iki kanadında görüşülüp oylanması gerekiyor.

Kaynak: AA