İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve Papa 14. Leo'dan Çok Taraflılık Çağrısı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, devletler arasında çok taraflılığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin ve Vatikan'ın yeni lideri olarak seçilen Papa 14. Leo, komşu İtalya'ya ilk resmi ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

Vatikan'dan çıkan Papa'nın konvoyuna, İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'ye girişinde İtalyan Atlı Muhafız Birlikleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Papa'yı Quirinale Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından iki lider, kameraların karşısına geçerek birer açıklama yaptı.

Ev sahibi Mattarella, büyük zorlukların yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "2. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan dünya, çok taraflılığa, yani anlaşmazlıkların çözümünde diyalog esasına dayalı bir sisteme dayanıyordu. Bugün ise bu sistemin giderek bir kenara bırakıldığını görüyoruz. O dönemde kurulan kurumlar zayıflamış görünüyor. Devletler arasında güven inşa eden mekanizmaların ortadan kalkması endişe verici." dedi.

Mattarella, bu tabloda, "güçlü olanın hukuku" ve anlaşmazlıkları çözmek için silaha başvurma eğiliminin zaman zaman üstün geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bireylerin, toplulukların, halkların onuru ve hakları sık sık çiğneniyor. Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı Rus saldırısı, neredeyse dört yıl sonra bile sayısız sivilin ölümüne ve yıkıma neden olmaya, tüm Avrupa kıtasının üzerine endişe verici bir güvensizlik gölgesi düşürmeye devam ediyor."

Mattarella'dan "iki halk iki devletli çözüm" vurgusu

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Mattarella, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra gösterdiği tepkinin, "sadece orantılılık ilkelerini değil, insanlık sınırlarını da aştığını" kaydetti.

Mattarella, Papa 14. Leo'nun 12 Ekim'de Gazze'deki ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirmesine de atıfta bulunarak, "Bir umut ışığı çıktı. Bunu kararlılıkla desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin, büyük acılar yaşayan bu halkın yaralarının sarılmasına imkan tanıyacağını söyleyen Mattarella, şunları dile getirdi:

"Umarız devam eden müzakereler olumlu sonuçlanır ve kısa sürede, çatışmaların ve şiddetin kalıcı biçimde sona ermesine, Orta Doğu'nun genel istikrarının ve kutsal yerlerin koşullarının iyileşmesine hizmet eder. İki halk iki devlet çözümü, İsrail ve Filistin için, herkesin barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği bir geleceğe giden yolu açar."

Papa'dan "barış için çalışılmalı" mesajı

Papa 14. Leo da umut vadeden pek çok işarete rağmen dünya çapında insanlığı yaralayan ve acil müdahale gerektiren çok sayıda acı hadisenin yaşandığı bir dönemden geçtiklerini ve ilk çabanın her zaman barış için olması gerektiğini söyledi.

İtalya ve Vatikan'ın her zaman çok taraflılıktan yana olduğunu belirten Papa, "Bu, temel bir değerdir. Nitekim, zamanımızın karmaşık zorlukları, ortak çözümler aramayı ve benimsemeyi her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Dünyanın her yerinde barışın yeniden tesis edilmesi için çalışmaya devam edilmesi yönündeki samimi çağrımı yineliyorum." dedi.

Papa, İtalyan devletinin Gazzeli çocuklara yönelik yardımlarını ve İtalya'da tedavi edilmelerini sağlamasını da takdir ettiğini kaydetti.

Ailenin önemine ve Avrupa'da düşüş gösteren doğum sayılarına dikkati çeken Papa 14. Leo, "Son yıllarda Avrupa'da doğum oranlarının önemli ölçüde düşmesi olgusuna tanıklık ediyoruz. Bu durum, aileleri destekleme ve teşvik etme konusunda bir çaba gerektiriyor." diye konuştu.

Anne, baba, çocuk, dede ve büyükannelerin, İtalyan aile yapısının temel yapı taşları olduğunu dile getiren Papa, özellikle yeni yuva kuran ailelere destek olunması gerektiğini belirtti.

Papa 14. Leo, gebelikten hayatın sonuna kadar insan hayatına saygı gösterilmesi ve korunması gerektiğini vurgulayarak, hem kürtaja hem de ötanazi, tıbbi yardımlı intihar gibi uygulamalara karşı duruşunu yineledi.

Düzensiz göçmen olgusuna da değinen Papa, İtalyan toplumuna güçlü şekilde entegre olmaya gelenleri yapıcı şekilde entegre etmenin önemli olduğunu söyledi.

Papa, göçmenlere yönelik dayanışma ve açılımını sürdürmesi konusunda İtalya'yı teşvik ettiğini de kaydetti.