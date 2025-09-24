İtalya Başbakanı Meloni, Küresel Sumud Filosu'na Yönelik İHA Saldırısını Kınadı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıyı kınarken, İtalyan hükümetinin Gazze'ye ulaştırabileceği yardımlar için savaş bölgesine girerek güvenliğin riske atılmasına gerek olmadığını öne sürdü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Meloni, burada İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla yapılan saldırıya ilişkin görüşleri sorulan Meloni, "Filoya gece yapılan saldırıyı tamamen kınıyorum. Sorumlunun kim olduğunu belirlemek için kendi soruşturmamızı yürütüyoruz. Hükümet bir fırkateyn gönderdi ama askeri güç kullanımı öngörülmüyor." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nu da eleştiren Meloni, "Bütün bunlar gereksiz, tehlikeli ve sorumsuzca. İtalyan hükümetinin birkaç saat içinde ulaştırabileceği yardımı Gazze'ye ulaştırmak için bir savaş bölgesine girerek güvenliğinizi riske atmaya gerek yok." diye konuştu.

Meloni, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan muhalefet partilerinin parlamenterlerine de tepki göstererek, "Özellikle söz konusu parlamenterler olduğunda sorumluluk çağrısı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hatırlatırım ki onlar, devlet kurumlarında çalışmak için maaş alıyorlar, kurumları kendileri için çalışmaya zorlamak için değil." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani'nin filoyla ilgili olarak, bu yardımın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Kudüs Latin Patrikhanesi'ne ulaştırılmasını içeren başka bir arabuluculuk önerisi üzerinde çalıştığını ve filodan yanıt beklediklerini aktardı.

Meloni, ayrıca muhalefetin Gazze konusunu, hükümetine saldırmak için kullandığını öne sürerek, bunun "sorumsuzluk" olduğunu söyledi.

Rusya'nın bazı NATO ülkelerinin hava sahasına yönelik ihlallerinin de sorulması üzerine Meloni, şu yanıtı verdi:

"Bu tuzaklara, bu provokasyonlara düşmemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sonra, şurası açıktır ki, bütün dünyada bir askeri uçak kendi hava sahasını ihlal edip tehdit oluşturduğunda düşürülür çünkü kurallar bunu öngörüyor. Bu, otomatik olarak bir tırmanış anlamına gelmez. Hatırlarsanız Suriye savaşında bir Rus uçağı Türk hava sahasını ihlal etmişti ve düşürüldü. Bu, çatışmanın tırmanmasına yol açmadı. Ancak ben yine de bir tırmanışa yol açmamak için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu durumun açıkça yalnızca Rusya'nın işine yaradığını görüyoruz."

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da gün içinde yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtmişti.

Muhalefetteki sol partiler, hükümete tepkili

İtalya'da muhalefetteki sol partiler, hem Küresel Sumud Filosu'na yönelik İHA saldırısına hem de Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin tutumuna tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti (PD) lideri Elly Schlein, Meloni hükümetinin, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyanları koruma görevini yerine getirmediğini ve filonun gece boyunca İHA'ların saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, İHA saldırısını "kabul edilemez" olarak niteleyerek, hükümeti vatandaşlarını korumaya çağırdı.

Conte, Meloni'nin New York'ta yaptığı açıklamayı ise sert şekilde eleştirerek, "Meloni'nin vahim sözleri karşısında nutkum tutuldu. Tanık olduğumuz bu utanç karşısında, Gazze'deki soykırıma karşı harekete geçenleri ve uluslararası sularda İtalyan bayrağı taşıyan teknelerde saldırıya uğrayanları suçluyor. Hükümetlerin kayıtsızlığı ve hareketsizliği karşısında, 20 bin çocuğun katledilmesine, açlığa mahkum edilen Filistin halkına artık 'yeter' demek için harekete geçen insanları suçluyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, muhalefet partilerinden PD, M5S ile Yeşil ve Sol İttifak (AVS) üyesi milletvekilleri, sabah saatlerinde Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı protesto etmek için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi sıralarında oturma eylemi yaptı.