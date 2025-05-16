İtalya, Aşırı Sağcı Rasmus Paludan'ı Sınır Dışı Etti

İtalya, Aşırı Sağcı Rasmus Paludan'ı Sınır Dışı Etti
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İtalya, Kur'an-ı Kerim yakma olaylarıyla tanınan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ı, kamu düzeni gerekçesiyle sınır dışı etti. Milano'da düzenlenmesi planlanan 'Geriye Göç Zirvesi' için ülkeye gelen Paludan, Malpensa Havalimanı'nda durdurularak İtalya'ya girişi engellendi.

İtalya'nın, bir etkinlik için ülkeye gelen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ı kamu düzeni gerekçesiyle sınır dışı ettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, son yıllarda pek çok kez Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla gündem olan 43 yaşındaki Danimarkalı siyasetçi Paludan, kuzeydeki Milano kentinde Avrupalı aşırı sağcılar tarafından 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "Remigration (Geriye Göç) Zirvesi" için geldiği Malpensa Havalimanı'nda İtalyan polisi tarafından durduruldu.

Kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilerek İtalya'ya girmesine izin verilmeyen Paludan, buradan sınır dışı edildi.

Basında yer alan haberlerde, havalimanının bağlı olduğu Varese İl Emniyet Müdürlüğünün haberleri doğruladığı belirtildi.

Bu arada, göç zirvesinin yapılacağı otelin organizasyonun rezervasyonunu iptal ettiği ve zirvenin nerede yapılacağının henüz netleşmediği basına yansıdı.

Paludan, son yıllarda Danimarka ve İsveç'te sık sık tepkilere yol açan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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