İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar programı düzenledi

İsviçre Türk Toplumu (İTT), Zürih'te iftar programı düzenledi.

Zürih'te Dietikon ilçesinde düzenlenen iftar programına İTT Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çok sayıda Türk vatandaşı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İTT'nin bu yılki iftarına yaklaşık 1000 kişi katıldı.

İTT Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birleştirici gücüne işaret ederek, iftar sofralarının kardeşlik, dayanışma ve gönül birliği anlamına geldiğini söyledi.

İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun farklı görüşlere sahip olsa da ortak değerlerde buluşabildiğine değinen Şahin, federasyonlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının bu birlikteliğin en önemli yapı taşları olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin yalnızca bir coğrafya olmadığını, nerede bir Türk yüreği atıyorsa oranın da Türkiye'nin bir parçası olduğunu dile getiren Şahin, diasporanın hem bulunduğu ülkeye katkı sunmasının hem de kimliğini korumasının önemini vurguladı.

Şahin, oy kullanma hakkı bulunan vatandaşların demokratik süreçlere aktif katılım göstermesi gerektiğini belirtti.

"Türk vatandaşlarıyla aynı sofrada buluşmak bizim için büyük anlam taşıyor"

Büyükelçi İncesu, özellikle gençlerin teknolojiyi ve iletişim imkanlarını daha etkin kullanmasının önemine işaret etti.

İncesu, Türk toplumu arasında birlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkonsolos Çorman, ramazan ayının manevi ikliminde Türk vatandaşlarıyla aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Farklı düşüncelere rağmen toplumun bir arada olabilmesinin kıymetli olduğunu söyleyen Çorman, mübarek ramazanın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

"Farklı bir toplumda hem uyum sağlamak hem de kimliğini korumak büyük sorumluluk"

Milletvekili Soylu ise ramazanın ibadet ayı olduğu kadar bir medeniyet ayı olduğunu ve Müslümanları da bir araya getirdiğini söyledi.

Türk toplumunun burada, memleketinde binlerce kilometre uzakta kimliğini, Anadolu'nun kültürünü ve değerlerini muhafaza ederek yaşadığını dile getiren Soylu, "Farklı bir toplumun içinde hem uyum sağlamak hem de kendi kimliğini korumak büyük bir sorumluluktur. Bunu başardığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Bu dayanışmayı ve aileyi yok etmeye çalışan bir küresel yapıyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Soylu, çocuklarına ve değerlerine sahip çıkan, sahip çıktıkça da bulunduğu toplum içerisinde katkı koyan ve bulunduğu toplum tarafından kabul edilen Türk toplumuna teşekkür etti.

Soylu, "Onlar iyilik medeniyetinin insanlarıdır ve iyi insanlardır, başlangıçta bize Türkleri yanlış anlatmışlar, anlamışız ve endişe etmişiz duygusunu bulunduğunuz her toplumun içerisine yerleştiren buradaki bütün insanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Farklı düşüncelere sahip olunsa da memleket söz konusu olduğunda ortak bir yerde durabilmenin önemine işaret eden Soylu, güç dengeleri yeniden kurulduğu böyle bir dönemde güçlü bir Türkiye'nin herkes için güven anlamına geldiğini kaydetti.

İftar sonrası İTT Genel Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre temsilcileriyle sahur programına katıldı.