İsviçre, sosyal medyada gençleri koruyan tasarıyı Haziran 2027'de sunmayı planlıyor

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İsviçre hükümeti, sosyal medya platformlarında gençlerin korunmasına ilişkin bir yasa tasarısını Haziran 2027'de meclise sunmayı planlıyor.

Hükümet tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yapılan istişareler sonucunda sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında gençlerin korunmasına yönelik bir yasa tasarısının Haziran 2027'de meclise sunulmasının planlandığı belirtildi.

Gençleri korumaya yönelik ek önlemlerin ön taslağa ekleneceği kaydedilen açıklamada, yasa dışı olduğundan şüphelenilen tüm içerikleri kapsayacak şekilde ihbar prosedürünün genişletileceğine değinildi.

Açıklamada, ihbar prosedürüyle ilgili durumun özellikle Google, Facebook ve YouTube gibi şirketler tarafından sağlanan internet hizmetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olduğuna da işaret edilerek, kamuoyunun bilgi edinmek için giderek daha fazla bu tür platformlara yöneldiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, yeni yasa tasarısının, kullanıcı haklarını güçlendirmeyi ve platform ve arama motoru sağlayıcılarını daha fazla şeffaflık sağlamaya zorlamayı amaçladığı aktarıldı.

Kaynak: AA