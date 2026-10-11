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İsviçre, Riyad havalimanına dünkü saldırıyı 12 ölü ve 309 yaralının ardından kınadı

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İsviçre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı ölümcül saldırıyı kınadı. GACA, dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsviçre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve can kayıplarına yol açan saldırıyı kınadı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısına ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ölümcül saldırının kınandığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

Paylaşımda, "İsviçre, acilen gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka, özellikle de sivillerin ve sivil altyapının korunmasına saygı göstermeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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