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İsviçre ve Almanya'dan Avrupa Güvenliği Görüşmesi

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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile Bern'de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, sınır ötesi işbirliği, enerji ve Avrupa güvenliği konuları ele alınırken, İsviçre'nin 2026 AGİT dönem başkanlığı da gündeme geldi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsviçre Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla ülkeyi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa güvenliği gibi konuları ele aldıklarını bildirdi.

Cassis, Alman mevkidaşı Wadephul ile başkent Bern'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Almanya'nın, benzer düşüncelere sahip bir Avrupa komşusu olarak İsviçre için merkezi bir ortak olduğunun altını çizen Cassis, iki ülke ekonomisinin birbiriyle ayrılmaz şekilde bağlı olduğunu ve birlikte daha güçlü olduklarını belirtti.

Cassis, "Wadephul ile sınır ötesi işbirliğimiz, araştırma, enerji ve altyapı konularının yanı sıra Avrupa güvenliği ve İsviçre'nin 2026 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Cassis, Alman mevkidaşını İsviçre Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla ülkede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu da belirtti.

Kaynak: AA
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