İsviçre, ABD ile İran arasındaki mutabata ilişkin görüşmelerde sağlanan yapıcı ilerlemeden memnun

İsviçre, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda ülkenin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında yapılan yoğun görüşmelerde kaydedilen yapıcı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin görüşmelere dair yazılı açıklama yaptı.

Orta Doğu'daki çatışma bağlamında ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Katar ve Pakistan'ın 22 Haziran'da yayımladığı ortak bildirinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Arabulucu olarak İsviçre, diğer arabulucular, İran ve ABD arasında 21-22 Haziran gecesi boyunca Bürgenstock'ta devam eden yoğun diplomatik görüşmelerde kaydedilen yapıcı ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor. İsviçre, taraflarca mutabakat zaptı temelinde yüksek düzeyli bir komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, komitenin, siyasi ve teknik sürecin bir sonraki aşamasını yapılandırmaya yardımcı olacak olumlu bir adım olduğu vurgulanarak, özellikle 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmasının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Bu yol haritasının, yeni teknik görüşmelerin derhal yeniden başlatılması için koşullar oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "İsviçre, iyi niyet girişimleri geleneğine uygun olarak bu süreci desteklemeye hazır. Amacımız, diplomasimizin gerilimin azaltılmasına, istikrara ve barışa katkıda bulunmasıdır." ifadelerine yer verildi.