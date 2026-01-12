Haberler

İsviçre'de 40 kişinin yangında öldüğü barın işletmecisi tutuklu yargılanacak

Güncelleme:
Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında meydana gelen yangında 40 kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni araştırılırken, barın işletmecisi Jacques Moretti tutuklu yargılanacak.

İsviçre'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın işletmecisinin tutuklu olarak yargılanacağı bildirildi.

İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI'nın haberine göre, Valais Kantonu Zorunlu Tedbirler Mahkemesi, yangının çıktığı barın işletmecilerinden Jacques Moretti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Moretti'nin ilk etapta 3 ay tutuklu kalmasına yönelik karar alan mahkeme, alternatif tedbirlerin de mümkün olabileceğini belirtti.

Mahkeme, "kefalet ödenmesi ve kaçma riskine karşı yeterli önlemler alınması şartıyla tutukluluk halinin kaldırılmasına hazır olduğunu" da açıkladı.

Moretti, yargılandığı dava kapsamında "ülkeden kaçma riski" sebep gösterilerek 9 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
