İsviçre'de Kayak Merkezinde Yangın: 40 Ölü, 110 Yaralı

CENEVRE, 2 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'nin güneybatısındaki Valais Kantonu'nda bulunan Crans- Montana kayak merkezindeki bir barda çıkan yangında yaklaşık 40 kişi hayatını kaybederken, 110'dan fazla kişi de yaralandı.

Valais Kantonu Polis Şefi Frederic Gisler, öğleden sonra düzenlenen ikinci basın toplantısında, "Yaklaşık 40 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunun durumu ağır olmak üzere yaklaşık 115 yaralı var" dedi.

Polis yetkilileri, çoğu gençlerden oluşan yaralıların, Valais Kantonu'nun başkenti Sion'daki ve Lozan, Zürih ve Cenevre gibi diğer kentlerdeki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Valais kanton hükümeti başkanı Mathias Reynard, yaralıların bir kısmının daha sonra yurt dışındaki hastanelere nakledilebileceğini söyledi.

Yerel medyanın polis yetkililerine dayandırdığı haberlere göre yılbaşı gecesi Crans-Montana'nın merkezindeki bir barda çıkan büyük yangının ardından 01.30'da yangın alarmının devreye girmesiyle olay yerine birden çok kantondan onlarca ambulans ve çok sayıda helikopter sevk edildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, olayı ülke tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak nitelendirerek, "Hükümet, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletiyor" dedi.

Federal Saray'daki bayrakların beş gün süreyle yarıya indirileceğini belirten Parmelin, gelecekte benzer trajediler yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud da yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için henüz erken olduğunu ifade etti.

Basında yer alan haberlerde olay sırasında barda kaç kişinin bulunduğunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Soruşturmanın zaman alacağını belirten Reynard, kimlik tespitiyle ilgili zorlu bir süreç beklendiğini kaydetti.

Parmelin planlanan yılbaşı konuşmasını ertelediğini açıklayarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini yineledi.

Valais Kantonu yönetimi, kantonda olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.