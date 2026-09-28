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İsviçre'de kuraklık Untersee'de su seviyesini rekorun 4 santimetre altına düşürdü

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İsviçre'de etkili olan kuraklık ve kavurucu sıcaklar, ülkenin doğusundaki göllerde su seviyelerinin rekor seviyeye düşmesine neden oldu. Untersee'de su seviyesi 23 Eylül'de en düşük seviyenin 4 santimetre altına inerken, Thurgau kantonunda bazı su kaynakları tamamen kurudu.

İsviçre'deki etkili kuraklık nedeniyle ülkenin doğusundaki göllerin su seviyelerini rekor seviyede düşürdü.

İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'nın haberine göre, etkili olan kavurucu sıcaklar ve kuraklık, İsviçre göllerindeki su seviyelerinin düşmesine neden oldu.

Untersee ve Zürih göllerindeki su seviyeleri daha önce hiç görülmemiş seviyeye kadar düştü.

Aylardır devam eden kuraklık, özellikle Konstanz Gölü'nün batı kısmı olan Untersee'de belirgin bir şekilde hissedildi.

Yaz boyunca birçok yerde tekneler karaya otururken, hazirandan bu yana Mannenbach-Salenstein limanında su sıkıntısı yaşandığı açıkça görülüyor.

Untersee'deki su seviyesi 23 Eylül'de şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyenin 4 santimetre altına düşerken, Thurgau kantonundaki su kaynakları genel olarak tarihsel olarak en düşük seviyelerde ve bazı durumlarda tamamen kurumuş durumda bulunuyor.

Göllerdeki su seviyesinin gelecek haftalarda daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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