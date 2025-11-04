İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İsviçre'de, Turquia 1912 İsviçre Türk Öğrenci Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla ETH Zürih Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 102. yılı anısına ETH Zürih Üniversitesi'nde yapılan etkinliğe, Türk ve yabancı üniversite öğrencileri katıldı.

Program kapsamında Cumhuriyet'in kuruluşunun anlamına dair bir konuşma yapan Dernek Başkanı Batuhan Tömekçe, resepsiyonun amacının cumhuriyet coşkusunu yurt dışında yaşatmak olduğunu söyledi.

Tömekçe, Türk öğrencileri bir araya getirirken yabancı öğrencilere de Türkiye'yi tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Müzik performansının ardından öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlenirken, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Ayrıca öğrencilere çekilişle Türk Hava Yolları'ndan bilet hediye edildi.