İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Tarihi Norra Latin binasında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson, İsveç Devlet Sekreteri Dag Hartelius'ın yanı sıra ülkede bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tezel, yaptığı konuşmada, İsveç'te yaşayan Türk toplumu ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren İsveç ile Türkiye arasında 400 yıllık bir ilişki bulunduğunu belirten Tezel, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

İsveç Devlet Sekreteri Dag Hartelius ise Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, Türkiye'den İsveç'e toplu göçün 60. yılına girildiğini hatırlattı.

Hartelius, "Büyük çoğunluğu Konya'nın Kulu ilçesinden gelenler olmak üzere Türkiye'den 1965'de başlayan toplu göçün 60. yıl dönümündeyiz." dedi.

Türkiye'den gelen 150 bin kişinin İsveç'te yaşadığının altını çizen Hartelius, "Tarihsel, kültürel ve diplomatik bağları güçlendirmek ve köprü kurmak için iyi ki varsınız." diye konuştu.

Resepsiyonda, misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
