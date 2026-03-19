Haberler

İsveç'te hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağdan, Yahudileri kapsamayan sünnet yasağı önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi, sadece tıbbi gerekçeyle sünnet yapılmasına izin verilmesi ve Yahudilerin bu yasaktan muaf tutulması gerektiğini savundu. Partinin lideri Jimmie Akesson, bu isteği dile getirirken, parti içinden de farklı görüşler ortaya çıktı.

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD), tıbbi bir gerekçe sunulmadığı sürece, erkek çocuklarının sünnet edilmesinin yasaklanması talebinden Yahudilerin muaf tutulmasını istedi.

Aşırı sağ SD'nin lideri Jimmie Akesson, ulusal medyada yayın yapan bir dergiye yaptığı açıklamada, partisinin tıbbi olmayan sünnetlere karşı yasa çıkarmak istediğini belirtti.

İsveç'teki Yahudi azınlık için istisna yapılması gerektiğini savunan Akesson, "Bence böyle bir istisna Yahudilerin belirli özel haklara sahip ulusal bir azınlık olması nedeniyle yapılabilir. İsveç'teki Müslümanların ise böyle bir hakkı yok." diye konuştu.

SD liderinin bu açıklaması, parti içinde de tepkiyle karşılanırken, parti milletvekillerinden Richard Jomshof, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akesson ile aynı fikirde olmadığını vurguladı.

Dini emirlerin bireysel iradenin önüne geçmemesi gerektiğini aktaran Jomshof, "Sonuçta laik bir demokraside yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'te tıbbi bir gerekçe sunulmadığı sürece, erkek çocuklarının sünnet edilmesinin yasaklanması 2019'dan bu yana tartışılıyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Ne yapıyorsun Sadettin başkan!
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu