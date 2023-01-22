İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın kirli bir provokasyona imza atarak Kur'an-ı Kerim yakması infial yaratırken, Mardin'de bir grup gencin verdiği tepki ise büyük ses getirdi. Hoş görü kenti Mardin'deki kiliseleri tek tek gezen gençler, farklı din temsilcilerine gül dağıttı. Gençlerden biri "Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıran eylemini tekrarlayarak yine Kur'an-ı Kerim yaktı. Kirli provokasyon dünyayı ayağa kaldırırken, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den art arda tepkiler geldi.

FARKLI DİN TEMSİLCİLERİNE GÜL DAĞITTILAR

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma girişimine Dinlerin ve dillerin şehri Mardin'de ise çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoş görü kenti Mardin'deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖNERİSİNE KARAR VERDİK"

Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim, "Dün İsveç'te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir" dedi.