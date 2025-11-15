Haberler

İsveç'te, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zaur Ahmedov, Özbekistan'ın Stockholm Büyükelçisi Rakhmatulla Nurimbetov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aksoy, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kan ve gözyaşıyla birlikte özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 15 Kasım 1983'te bağımsızlığı ilan edilen KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Kıbrıs adasında eşit ve özgür halk olarak yaşamaktan asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Aksoy, "Anayasal kurumlar ve refah içinde bir gelecek sağlamak üzere kurulan devletimiz bugün içeride ve dışarıda yaşanan tüm zorluklara rağmen umutla ve güvenle yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

KKTC Stockholm Temsilciliğinin 2011'de kurulduğunu hatırlatan Aksoy, İsveç'in yanı sıra Norveç ve Danimarka'da yaşayan KKTC vatandaşlarının da her türlü sorununa koşturduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Tezel de KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Kıbrıslı Türklere tebrik ve destek mesajlarını sunduğunu belirtti.

KKTC'nin onurlu ve haklı davasını desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Tezel, "1974'te destek verdik, 1983'te destek verdik, bu destek devam edecek, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi de anıyoruz." dedi.

Resepsiyonda, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaş pasta kesilirken, davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
