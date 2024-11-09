İsveç'te İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

İsveç Uppsala Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve aktivist Roberto Felicetti, İsrail'in saldırıları sonucu bir ayda 11 bin caminin yok edildiğini söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin ile Lübnan'a destek vermek için bir araya geldi.

Göstericiler arasında bulunan Felicetti, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisine göre son bir ayda İsrail'in binlerce camiyi yok ettiğini dile getirdi.

İsrail saldırılarının Filistin ve Lübnan'daki kurbanlarını anmak için gösteriye katıldığını ifade eden Felicetti, "7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaklaşık 43 bin, Lübnan'da yaklaşık 3 bin kurban var. BM İnsan Hakları Ofisine göre son bir ayda İsrail Lübnan'da 11 bin cami yok etti. Bu camiler savaşçıların ya da sözde teröristlerin olduğu yerler değildi. Bunlar yok edildi çünkü dini ve etnik bir grubun sembolleriydi. Bütün bunlar bir soykırımın devam ettiğinin işareti."

Öte yandan, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.