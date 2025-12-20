İsveç'te, ateşkes anlaşmasına uymayan İsrail'e protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ateşkes anlaşmasına uymayıp ilhak etme planına karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına tepki göstererek, "Özgür Filistin", "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Batı Şeria ilhakına hayır" sloganları attı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, "İsrail ateşkese uymuyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla İsveç Parlamentosu'na yürüdü.

Eylemde, barış çağrıları yapıldı ve İsrail hükümetinin politikaları protesto edildi.

"Bebekler soğuktan donarak ölüyor"

Gösteriye katılan İsveçli aktivistlerden Malin Akerström, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan insani dramın kış şartlarıyla felakete dönüştüğünü belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Bölgedeki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkati çeken Akerström, sürecin bir "soykırım" olduğunu vurguladı.

Akerström, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım halen devam ediyor. Dış dünyayı bir ateşkes olduğuna dair kandırmaya çalışıyorlar ancak kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Gazze hala bombalanıyor, bebekler soğuktan donarak ölüyor. Çocuklar, İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. Bizler Filistin halkının, Gazze'nin ve Batı Şeria'nın sesi olmak için buradayız ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

İsveç'te 100'den fazla milletvekilinden "Batı Şeria" çağrısı

İsveç parlamentosundan 100'den fazla milletvekili, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik şiddetinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, bu taleplerini İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'a gönderdikleri mektupla iletti.

Milletvekilleri adına yapılan açıklamada, Gazze'deki mevcut durumun gölgesinde, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin son yıllarda önemli ölçüde arttığına işaret edildi.

Uluslararası hukuka aykırı olan bu şiddet eylemlerinin durdurulması için İsveç hükümetinden harekete geçmesi talebinde bulunuldu.