Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan katılım sağlayacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.
Trabzonspor'un kupayı kazanması sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan yolculuğuna başlayacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın olası rakipleri:
- Braga
- Olympiacos
- Kopenhag
- Ferencvaros
- Viktoria Plzen
- Karabağ
- Maccabi
- Anderlecht
- Pafos
- Rangers
- Celtic
- Midtjylland
İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA OYNANACAK
Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Turun rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak. Kupa çekimi 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek.