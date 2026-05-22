Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan katılım sağlayacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.

Trabzonspor'un kupayı kazanması sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan yolculuğuna başlayacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın olası rakipleri:

  • Braga
  • Olympiacos
  • Kopenhag
  • Ferencvaros
  • Viktoria Plzen
  • Karabağ
  • Maccabi
  • Anderlecht
  • Pafos
  • Rangers
  • Celtic
  • Midtjylland

İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA OYNANACAK

Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Turun rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak. Kupa çekimi 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Cemre Yıldız
