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İsveç'te azınlık hükümeti için 15 Ekim'de parlamentoda oylama yapılacak

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İsveç'te 13 Eylül'deki genel seçim sonrası koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, Parlamento Başkanı Norlen azınlık hükümeti için 15 Ekim'de oylama yapılacağını duyurdu. Andersson ise gerekli koşulların bulunmadığını ve sürecin kilitlendiğini söyledi.

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde sonuç çıkmayınca parlamentoda azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylamaya gidileceği belirtildi.

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, başkent Stockholm'de, hükümeti ikinci kez kurmakla görevlendirilen Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Norlen, Andersson'un yeni hükümetin kurulmasına ilişkin gerekli koşulların bulunmadığına yönelik kendisini bilgilendirdiğini aktararak, azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin 15 Ekim'de parlamentoda oylama yapılacağını duyurdu.

Norlen, Andersson liderliğindeki tek parti hükümeti için 15 Ekim Perşembe günü yapılacak oylamanın ardından sürecin ilerleyişinin belirleneceğini ifade etti.

Sosyal Demokratlar lideri Andersson ise yeni hükümetin kurulmasına ilişkin gerekli koşulların sağlanamadığını, İsveç'in 13 Eylül'deki seçimin ardından "kilitlenmiş" bir durumda bulunduğunu belirtti.

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratlar lideri Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermişti.

Kaynak: AA
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