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İsveç Dışişleri Bakanlığı, Polonya hava sahasının ihlali ve Danimarka'da Ukraynalı bir şarkıcıya yönelik saldırı planı sonrası Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Sergey Belyaev'in Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da Polonya hava sahasının ihlal edilmesi ve Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukraynalı bir rapçiye Danimarka'da saldırı düzenleme planlarına yönelik kınama açıklamalarını Rusya'ya iletmek üzere Büyükelçi Belyaev'in Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Polonya ve Danimarka'nın yanında olduklarını belirterek, "Rusya'nın Avrupa'yı bölme ve Ukrayna'ya desteği zayıflatma girişimleri başarılı olmayacak. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında Avusturya ve Hollanda büyükelçilik binalarının hasar görmesi sonrası da 19 Kasım'da Rus büyükelçi Belyaev'i Bakanlığa çağırmıştı.

Kaynak: AA