İsveç'in en genç siyasi oluşumlarından Vizyon Partisi, Müslümanların haklarına saygı istiyor

İsveç'te 13 Eylül'de yapılacak genel seçimde yarışacak Vizyon Partisi (Visionpartiet), ülkede yaşayan Müslümanların haklarına saygı gösterilmesini talep ederek ayrımcılığa karşı mücadele veriyor.

İsveç'te 2023'te kurulan ve azınlık hakları, ayrımcılıkla mücadele, Müslümanların ülkedeki temsili, aile politikaları ve eşitlik gibi konulara önem veren Vizyon Partisi, pazar günü yapılacak seçim öncesi AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Partinin 13 Eylül'deki seçimi, İsveç demokrasisi, azınlıkların korunması ve din özgürlüğü için "kritik bir sınav" olarak değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "İsveç siyasi söylemi, yıllardır bir yanda terör, şiddet içeren aşırıcılık ve İslamcılık, diğer yanda İslam ve sıradan Müslümanlar olarak ayrıldı. Bu ayrım giderek ortadan kalktı. Üst düzey siyasiler şimdi camilerin kapatılıp kapatılmaması, Müslümanların kıyafet ve kurumlarına getirilebilecek kısıtlamalar ve hatta Müslümanların dinlerini terk etmesi konularını tartışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milliyetçi ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen İsveç Demokratlarının bir dönem izole olduğu ancak son dönemde hükümeti destekleyen blokta merkezi bir rol üstlendiği ve seçimden sonra daha doğrudan etki elde edebilecekleri değerlendirmesinde bulunuldu.

Parti, BM'ye İsveç'teki Müslümanların durumuna ilişkin dosya sundu

Açıklamada, sorunun artık siyasilerin İslam'ı sevmemesi değil, "İslam'dan arındırma" projesinin devlet düzeyine taşınması olduğuna işaret edilerek azınlık haklarının korunmasının, İsveç'in demokratik direncini zayıflatmadığı, aksine güçlendirdiği vurgulandı.

Partinin çok yakın bir geçmişte İsveç'teki Müslümanların durumuna ilişkin 21 sayfalık dosyayı Birleşmiş Milletlerin (BM) 3 özel raportörüne sunduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önemli bir eşiğin aşıldığına inandığımız için harekete geçtik. Sunduğumuz çalışmada 88 kaynak ve belge kullandık. Durumun aşırıcılık ve İslamcılıktan, İslam'ın kendisine, Müslüman kurumlara, sıradan Müslümanlara ve onların dinini açıkça yaşamaya kaydığını gözlemledik. İsveç'in İslam'ı yasakladığını iddia etmiyoruz. BM raportörlerinden din ve inanç özgürlüğü ile ırkçılık ve azınlık meselelerine ilişkin kayıtları değerlendirmesini ve İsveç'e ortak bir bildirimde bulunmalarını öneriyoruz."

Milletvekili Jomshof'un açıklamalarına tepki

Açıklamada, özellikle İsveç Demokratları milletvekili Richard Jomshof'un bir açıklamasına odaklanıldığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Kendisine 'İsveç'teki barışçıl Müslümanlar ne yapmalı?' sorusunun yöneltilmesi üzerine, 'Öncelikle Müslüman olmayı bırakabilirler.' cevabını verdi. Eğer üst düzey bir siyasetçi barışçıl Yahudilere Yahudi olmayı bırakmalarını, Hristiyanlara Hristiyan olmayı bırakmalarını veya ateistlere ateist olmayı bırakmalarını söylese sorun hemen anlaşılırdı. Mesele artık bir inancın eleştirilmesi değil. Mesele barışçıl vatandaşların kimliklerinin, terk etmeleri gereken bir şey olarak sunulmasıdır."

Jomshof'un İslam'ı "aşırıcılık" olarak betimlediğine, camilerin kapatılması konusunu gündeme getiren isimlerden olduğuna ve "İslam'dan arındırma" hususunda bir bakan görevlendirilmesi söylemleriyle gündeme geldiğine işaret edilen açıklamada, Müslümanlara "dinlerini bırakmaları" yönündeki söylemlerinin ise dinini terk etmek istemeyenleri nelerin beklediği konusunda endişe oluşturduğuna değinildi.

Açıklamada, dini görüşlerin eleştiriye açık olduğu aktarılarak, her vatandaşın da din ve inancına bakılmaksızın eşit muamele görmesi gerektiği vurgulandı.

Partinin özel ayrıcalıklar talep etmediği, sadece eşit vatandaşlık haklarının uygulanmasını istediği aktarılan açıklamada, yeni hükümetin dini ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadeleyi güçlendirmesi, cami gibi kırılgan kurumların güvenliğini iyileştirmesi ve dini kıyafet, ibadet veya sivil toplum kuruluşlarını etkileyen kısıtlamalarda orantılı bir tutum sergilemesi gerektiğinin altı çizildi.

"Müslümanlar, İsveç toplumunun yerleşik bir parçasıdır"

Açıklamada, partinin öncelikli hedefinin seçime katıldığı kentlerde belediye meclis üyeliği elde etmek, uzun vadedeki hedefinin ise 2030'da İsveç Parlamentosunda (Riksdag) temsil edilmek olduğu belirtildi.

Partinin, İsveç'in, Müslümanları korumak ile ulusal güvenliği korumak arasında bir seçim yapma zorunluluğu olduğu fikrine karşı çıktığı kaydedilen açıklamada, "Müslümanlar, İsveç toplumunun yerleşik bir parçasıdır; vatandaş, komşu, profesyonel, ebeveyn ve seçmendir. Birçoğunun etnik kökeni İsveçlidir, hiçbir göçmen geçmişi yoktur. Bu nedenle İsveç'te İslam sadece bir göçmenlik sorunu değildir. Aynı zamanda İsveç doğumlu ve etnik olarak İsveç vatandaşlarının da dinidir. Onların hakları İsveç haklarıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA