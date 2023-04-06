Üye Girişi
Haberi Paylaş
İsveç hükümeti, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı

İsveç hükümeti, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı

Güncel Haberler

İsveç hükümeti, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkeme'nin kararını onayladı.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi. Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.

20 KASIM 2022'DE REDDEDİLMİŞTİ

Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de Yüksek Mahkemece reddedilmişti.
Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title