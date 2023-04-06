İsveç hükümeti, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı
Güncel Haberler
İsveç hükümeti, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkeme'nin kararını onayladı.
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi. Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.
20 KASIM 2022'DE REDDEDİLMİŞTİTürkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de Yüksek Mahkemece reddedilmişti.
Kaynak: AA / Güncel