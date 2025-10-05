İsveç, Greta Thunberg'in İsrail'deki Durumuna Karşı Sessiz Kalıyor

İsveç, vatandaşı Greta Thunberg'in İsrail'de alıkonulmasının ardından kötü muameleye maruz kaldığı bilgisini edinmesine rağmen sessiz kalmayı tercih ediyor.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin Küresel Sumud Filosuna katıldıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in durumuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı ve Tel Aviv Büyükelçiliği, gözaltına alınan İsveçlilerin haklarının gözetilmesi için yoğun bir şekilde harekete geçti. Bakanlık ve Büyükelçilik temsilcileri, (3 Ekim) cuma günü gözaltına alınanlarla görüştü ve yakınlarıyla iletişimlerini sürdürüyor. Bakanlık ve Büyükelçilik, dava üzerinde sürekli olarak çalışıyor ve konsolosluk erişimini genişletmeye çalışacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca gizlilik nedeniyle, bireysel davalar hakkında bilgi verilemediği kaydedildi.

Diğer yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın Thunberg'e yakın kişilere bir e-posta gönderdiği, yazışmada Thunberg'in kendisine sert muamele edildiği, yiyecek ve su erişiminin yetersiz olduğu, tahtakurularıyla dolu bir hücrede tutulduğunu aktardığı öğrenildi.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından görülen e-postada ayrıca, İsrail güçlerinin Thunberg'e bayrak tutturduğu anların başka bir tutuklu tarafından fotoğraflandığı bilgisi yer aldı.

İsveç hükümetinin, Greta'nın durumu hakkında bilgi almasına rağmen sessiz kalması dikkati çekti.

Filoya katılan Türk aktivist Ersin Çelik de İstanbul'a döndükten sonra AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin "Greta'yı saçından sürüklediğini, dövdüğünü ve İsrail bayrağını öpmeye zorladığını" söylemişti.

İtalyan gazeteci Lorenzo D'Agostino da Greta'nın "İsrail bayrağına sarılıp bir kupa gibi gezdirildiğini" aktarmıştı.