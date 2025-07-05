İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Kapanıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın 31 Temmuz 2025 itibarıyla kapatılacağını duyurdu. Yeni seferler ise deniz dolmuşlarıyla devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları tarafından işletilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Temmuz ayı sonunda kapatılacağı bildirildi.

Şehir Hatlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız." ifadesine yer verildi.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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