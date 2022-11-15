İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni detay! Bugün yakalanan Ahmed J.'nin Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planlamış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlere yardım eden iki insan kaçakçısı Ammar Jakars ve Ahmet J.'nin yakalandığını duyurdu. Jakars'ın, Taksim'de bombayı saldırgana teslim eden kişi olarak bilinen B. adlı teröristi Edirne'ye götürdüğü, Ahmet J.'nin ise kanlı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albaşır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlere yardım eden iki insan kaçakçısının yakalandığını duyurdu. Böylece, bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 50'ye çıktı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma genişliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albaşhır ve bombayı ona teslim eden B. adlı teröristleri Beyoğlu'na, Yaser adlı bir kişi getirdi. Yaser ve B. adlı terörist, Ahlam Albaşır'ı bıraktıktan sonra Esenler'deki adresine geri döndü.

TELEFONDA BAŞININ DERTTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ahlam Albashır, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yaser adlı kişiyi arayarak kendisini tekrar almasını istedi. Ancak Yaser, başının dertte olduğunu, kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine de saldırgan, bir taksiye binerek Esenler'e geri döndü.

BOMBAYI TESLİM EDEN KİŞİYİ EDİRNE'YE BIRAKTI

Bu arada, Ammar Jakars adlı bir insan kaçakçısı, bombayı saldırgana teslim eden kişi olarak bilinen B. adlı teröristi Yunanistan'a kaçması için Edirne'ye götürdükten sonra İstanbul'a döndü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise teröristlere yardım ettikleri belirlenen Ammar ve Ahmet J. adlı insan kaçakçısı kardeşleri dün akşam yapılan operasyonla yakaladı.

GÖZALTINA SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Böylece, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı bir hücre tarafından düzenlendiği belirtilen İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 50'e yükseldi.