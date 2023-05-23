İstifa eden danışmanından Oğan için olay sözler: Çok daha farklı imkanlarımız olacağını söyledi

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinden kısa bir süre önce istifa eden danışmanı Hilal Gül, Sinan Oğan'la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Oğan'la ilgili "İnsanlara ettiği hakaretleri, psikolojik şiddeti mobbingle açıklamak hafif kaçacaktır" diyen Gül, Oğan'ın ekipteki kişilere daha farklı bir yola girildiğini ve sürecin sonunda çok daha farklı imkanlarının olabileceğini söylediğini aktardı.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimin kilit ismi oldu. Dün yaptığı açıklamayla 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ifade eden Oğan'ın kararı ise büyük ses getirdi.

BİR TEPKİ DE ESKİ DANIŞMANINDAN GELDİ

Oğan'ın tercihini iktidardan yana kullanması bazı kesimlerin tepkisini çekerken, bu kişilerden biri de 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala görevinden istifa eden Oğan'ın danışmanı Hilal Gül'dü.

"İNSANLARA ETTİĞİ HAKARETLERİ, PSİKOLOJİK ŞİDDETİ..."

Kendi internet sitesinde Sinan Oğan ile çarpıcı bir yazı kaleme alan Gül, "Vardır Bir Planı (!)" başlıklı yazısında Oğan ile ilgili "İnsanlara ettiği hakaretleri, psikolojik şiddeti mobbingle açıklamak hafif kaçacaktır" ifadelerini kullandı.

"OĞAN ÇOK DAHA FARKLI İMKANLARIMIZIN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Gül, TÜRKSAM'da önce bursiyer sonra danışman olarak çalışmaya başladığını kaydederek "Seçim sürecinin başlaması ve ATA İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı Adayı olarak Sinan Oğan'a desteğinin açıklanması ile ekipten bazı arkadaşlar ayrıldı. Sn. Oğan, kalanlara seçim kampanyasında çalışılacağını, artık daha farklı bir yola girildiğini deklare etti. Sürecin sonunda çok daha farklı imkânlarımızın olabileceğini de dile getirdi" dedi.

"KARŞILIĞINDA YALNIZCA HAKARET İŞİTTİM"

Gül, seçim sürecinde memleketine giderek imza toplama sürecine katıldığını ve insanları tek tek imzaya götürdüğünü söyledi. Ailesinin seçim sürecinde afişler yaptırdığını aktaran Gül, karşılığında sadece hakaret işitmeye devam ettiğini ancak ideolojik sebeplerle duruma katlandığını ifade etti.

EKİPTEN AYRILMA SÜRECİNİ DE ANLATTI

Gül, "Tüm bu çabaların karşılığında ise bırakın doğru düzgün bir tavırla içten bir teşekkürü, çıktığı bir yayında "Benim en büyük eksim ekibimin amatör olması" diyerek bizi küçük düşürmesi oldu. Bundan sonra ekibin morali bozulsa ve insanlara umut vermeye çalışsam da bu tavrın devam etmesi, bizi hakaret etmeden çalıştıramayacağını düşünmesi, tüm stresini ve sinirini çalışanlarından çıkarması üzerine istifa ettim" diyerek ekipten ayrılma sürecini de aktardı.