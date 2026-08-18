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Deniz Suyu Soğuyunca İstavrit Kıyıya Yaklaştı

Deniz Suyu Soğuyunca İstavrit Kıyıya Yaklaştı
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde deniz suyu sıcaklığının 23-24 dereceden 15 dereceye düşmesiyle istavrit kıyıya yaklaştı. Kapısuyu Plajı'na gelen vatandaşlar, kumsaldan oltayla balık tutarak kısa sürede bol miktarda istavrit avladı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde deniz suyu sıcaklığının 15 dereceye düşmesi ile istavrit kıyıya yaklaştı. Kapısuyu Plajı'na gelen vatandaşlar, oltalarıyla kumsaldan balık tuttu.

Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'nda geçen hafta 23-24 derece seviyelerinde ölçülen deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığındaki değişimle birlikte 15 dereceye kadar geriledi. Deniz suyunun yaklaşık 8-9 derece birden soğuması sonucu istavritin kıyı kesimlerine yaklaştığı görüldü. İstavritin kıyıya yaklaşmasını fırsat bilen vatandaşlar, dün akşam saatlerinde oltalarını alarak Kapısuyu Plajı'na geldi. Kumsal boyunca oltalarını denize atanler, balıkların yoğun olduğu bölgelerde avlandı. Özellikle akşam saatlerinde sahilde balık tutanların sayısı artarken, bazı vatandaşlar kısa sürede çok sayıda istavrit tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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