İstanbul'da bayramın ilk gününde vatandaşlar sahillerde ve millet bahçelerinde vakit geçirdi

İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde millet bahçeleri, sahiller ve parklarda vakit geçirdi.

Bayram namazı ve kurban kesimlerinin ardından kent genelinde özellikle sahil şeritleri, yeşil alanlar ve millet bahçelerinde hareketlilik yaşandı.

Şehir dışına çıkmayan kent sakinleri, aileleriyle açık alanlarda vakit geçirirken bazı noktalarda yoğunluk oluşturdu.

Avcılar sahilinde çok sayıda vatandaş bayram tatilinin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Vatandaşların bir kısmı yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, bazıları deniz kenarında oturdu, bazıları ise yürüyüş yaptı. Çocuklar da sahillerdeki oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Tarihi Yarımada'nın önemli noktalarından Eminönü sahilinde de hareketlilik yaşandı. Bölgede ağırlıklı olarak yabancı turistler ile şehir dışına çıkmayan İstanbulluların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Bazı turistler ve vatandaşlar güneşli havada sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da tarihi mekanları gezmeyi tercih etti.

İstanbul'un farklı ilçelerindeki millet bahçeleri, parklar ve sahil kesimlerinde de ailelerin vakit geçirdiği gözlendi.

Özellikle Avrupa Yakası'nda Bakırköy ve Florya, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar ve Caddebostan sahillerinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Kaynak: AA