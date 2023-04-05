Zeytinburnu'nda otomobilde cansız bedeni bulundu

ZEYTİNBURNU'nda park halindeki otomobilde, silahla vurulduğu belirlenen kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, silahla vurulan kişinin intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkardeşler Sokak'ta park halindeki 34 RH 7495 plakalı otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildeki kişiyi kanlar içinde görünce itfaiyenin yardımı ile otomobilin camları kırılarak kapısı açıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede polis ekipleri otomobildeki kişinin R. Ş. (32) olduğunu ve yanında silah olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından R.Ş.'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin intihar ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.