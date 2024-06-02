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İstanbul Valisi Gül: Çöken binadan 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

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İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklamada bulundu. Gül, enkazdan 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 2'sinin ağır durumda olduğunu bildirerek enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde saat 08.40 sıralarında çöken binayla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül, son durumu açıkladı. Olayda can kaybının olmadığını bildiren Gül, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 2 kişinin de halen enkaz altında olduğunu belirtti. AFAD ekipleri enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valisi Gül: Çöken binadan 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

BİNA 1988 YAPIMI

Vali Gül, açıklamasında binanın 1988 yılında yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şu anda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek. "

İstanbul Valisi Gül: Çöken binadan 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binanın çökmesinin ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. 7 kişiyi bina altından çıkaran ekipler, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (5)

izzet Ulas:

Bina yıkım için depreme ne hacet. Istanbul halkına Allah yardım etsin.

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White Turk:

Deprem olmadan binalar çöküyor. Birde istanbullular Konut yapacağız diyene değil tatil yapana oy verdiler. Allah deprem göstermesin.

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Malatyam44:

Rabb'im yardımcınız olsun inşallah zevke tatile düşkün yoneticileriniz var bizler depremzede olarak çok etkilendim Rabb'im yaşatmasın inşallah

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Bükücü:

Deprem olmadan bu haldeyse deprem olunca düşünemiyorum. Allah İstanbullulara yardım etsin.

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Malatyam44:

Rabb'im yardımcınız olsun inşallah

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