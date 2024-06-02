İstanbul Valisi Gül: Çöken binadan 7 kişi yaralı çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde saat 08.40 sıralarında çöken binayla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül, son durumu açıkladı. Olayda can kaybının olmadığını bildiren Gül, 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 2 kişinin de halen enkaz altında olduğunu belirtti. AFAD ekipleri enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNA 1988 YAPIMI

Vali Gül, açıklamasında binanın 1988 yılında yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şu anda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek. "

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binanın çökmesinin ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. 7 kişiyi bina altından çıkaran ekipler, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.