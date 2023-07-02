İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de Bayram Ziyaretleri Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Şile'de bir dizi ziyarette bulundu. Vali Davut Gül'e, ziyaretleri sırasında İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti. Davut Gül bayram ziyaretinde Şile Kent Meydanı ve Üsküdar Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca, Şile Limanı'nda bulunan Su Ürünleri Kooperatifi ve Şile Belediyesi Balık Satış Ünitelerini de ziyaret eden Vali Gül, Şile'deki balıkçıların bayramını kutladı. Daha sonra Şile Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Vali Gül'e, Şile'deki projeler ve ilçedeki gelişmeler hakkında bilgi sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel