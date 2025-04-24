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Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sırasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Depremzedeleri Hastanelerde Ziyaret Etti

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sırayla; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Gül, doktorlarla görüşerek vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Depremzedeleri Hastanelerde Ziyaret Etti

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Odalarında ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet de eden Vali Gül, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Depremzedeleri Hastanelerde Ziyaret Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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