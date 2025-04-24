Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sırayla; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Gül, doktorlarla görüşerek vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Odalarında ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet de eden Vali Gül, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.