Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sırasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI
Sırayla; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Gül, doktorlarla görüşerek vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Odalarında ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet de eden Vali Gül, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel