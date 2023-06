İstanbul Valisi Davut Gül, bayram tatili öncesi denetim noktalarını ziyaret etti

İSTANBUL - 9 günlük Kurban bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş trafik denetlemeleri kapsamında Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası ve 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki denetim noktalarını ziyaret etti.

9 Günlük Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul Valisi Davut Gül Tem Otoyolundaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda görev yapan emniyet personellerini ziyaret etti. Gül'e ziyaretinde İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş da katıldı. Polis memurlarının bayramını tebrik eden Vali Gül, denetleme sırasında araçları durdurulan vatandaşları da alınması gereken tedbirler konusunda uyararak bayramlarını kutladı. Vali Davut Gül, denetlemede durdurulan yolcu otobüsüne de binerek vatandaşlara iyi yolculuklar diledi. Vali Gül, buradan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na geçerek bayram öncesi memleketlerine gidecek vatandaşları da otobüslere binerek uğurladı.

Denetleme sırasında açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, " Önümüzde 9 günlük Kurban Bayramı tatili var. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Allah ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayramı geçirebilmeleri için kamu görevlileri 7/24 görevinin başında. Bugün de Emniyet Müdürü ve Kaymakamımız ile birlikte görev yapan emniyet teşkilatımızı ziyarete geldik. Bayram süresince bu kontrollerimiz devam edecek. Hem arkadaşlarımızın bayramını tebrik edeceğiz hem de görevlerini hakkı ile yaptıklarını yerinde görmüş olacağız. Kurban Bayramı'nda yalnızca trafik tedbirleri yok. Aynı zamanda diğer alanlarda da tedbirler aldık. Bayram öncesi, bayram sırası ve bayram sonrası olmak üzere öncelikle trafikte olabildiğince az kazanın olması, olduğunda da can kaybının olmamasını arzu ediyoruz. Her kurbanda kurbanların ehli olmayan kişiler tarafından kesilmesini Marmara Denizinin adeta kan gölüne çevrilmesini istemiyoruz. Bunun için tarım, belediye ve görevliler gerekli tedbirleri aldılar. Hemşerilerimizin kurban keseceği yerler, uygun kasaplar tespit edildi. Piknik alanlarının dışında orman alanlarında giriş çıkış yaz boyunca yasaklandı çünkü yangın ile ilgili ciddi endişelerimiz var. Her tatilde boğulmalar meydana geliyor. Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Bununla ilgili cankurtaranlar da görevlidir" dedi.