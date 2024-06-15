İstanbul Valisi Davut Gül, bayram arifesinde şehitlikleri ziyaret etti Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'nde polis, kara, hava, deniz ve 15 Temmuz şehitliklerini ziyaret etti.

Vali Gül'ün polis şehitliğiyle başladığı ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra İl Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

Ardından Gül ve beraberindeki Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Davut Gül, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arife günleri Türk kültüründe mezarlıkların ziyaret edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin de şehit düşene kadar bir annesi var, bir babası var, 3-5 kardeşi var, yine makul ölçüde akrabası var. Ama şehit düştükten sonra 85 milyonun annesi, babası ve kardeşi olarak bu milletin bağrına basılıyor. Bizler de bu milletin ferdi olarak mesai arkadaşlarımızla birlikte şehitlikleri ziyaret ederek, onların kabrine çiçek koyduk. Mekanları cennet. Zaten bunu biliyoruz. Makamları ali olsun. Rabb'im cennetinde buluştursun."

Başta şehit aileleri olmak üzere, gazilerin ve bütün milletin bayramını tebrik eden Gül, daha sonra kara, hava, deniz ve 15 Temmuz şehitliklerine ziyarette bulundu.