İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

İSTANBUL Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısıyla Sepetçiler Kasrı'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Vali Gül, "30 Ağustos'u zaferle taçlandıran bu ruh, bu inanç bugün de Türkiye Yüzyılı'nın ihya ve inşasına rehberlik ediyor. Türkiye Yüzyılı'nda savunmadan diplomasiye, her alanda daha güçlü bir Türkiye olacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'ncü yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Sepetçiler Kasrında resepsiyon düzenlendi. Programa 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Program Kur-an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Davut Gül konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyonda davetlilere hitap etti. Konuşmasına Büyük Zafer'in yıl dönümünü kutlayarak başlayan Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele'de görev alanları, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

'EMPERALİZMİN MİHVERİ PARÇALANDI'

26 Ağustos'ta Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz'la sadece bir cephe muharebesi verilmediğini belirten Gül, "26 Ağustos'ta Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz'la sadece bir cephe muharebesi verilmedi, emperyalizmin mihveri parçalandı. Cumhuriyet'in ilanına giden yol açıldı. Tek yürek, tek millet halinde mücadelenin sonucu tarihe geçen bir destan yazıldı. Kazanılan Büyük Zafer'le aziz milletimiz esareti asla kabul etmeyeceğini, bu topraklarda sonsuza kadar var olacağını bütün dünyaya ilan etti. Gönül birliğiyle, kader birliğiyle 30 Ağustos'u zaferle taçlandıran bu ruh, bu inanç bugün de Türkiye Yüzyılı'nın ihya ve inşasına rehberlik ediyor" dedi.

'SADECE TÜRKİYE DEĞİL, COĞRAFYAMIZ KAZANACAK'

Terörsüz Türkiye hedefiyle kardeşliğin ve refahın güçlendiğini ifade eden Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye hedefiyle kardeşliğimiz güçleniyor, refahımız güçleniyor. Yarınları çok daha güçlü Türkiye'nin adımları atılıyor. Yıllardır hayal ettiğimiz huzur ve istikrar iklimi gerçeğe dönüşüyor. Bu yeni dönemle birlikte sadece Türkiye değil; coğrafyamız kazanacak, kardeşlik kazanacak" diye konuştu.

'KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SONSUZA DEK SÜRDÜRECEĞİZ'

Gül, "Asırlardır farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı İstanbul'umuzun yıldızı daha da parlayacak. Bin yıldır büyük bedeller ödeyerek yaşadığımız bu topraklarda bugün, bir istikrar adası olarak hem bölgemize hem de mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyoruz. Dünyanın en güzel ama en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Buradaki en büyük gücümüz, birlik ve beraberlik irademiz. Bu iradeden aldığımız güçle insanlığa umut olacak kutlu yürüyüşümüzü sonsuza dek sürdüreceğiz" dedi.

Şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Gül, hayatta olan gazilere sağlık ve afiyet diledi. Terfi eden komutanları tebrik eden Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olanlara da hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Vali Gül, "Cenab-ı Hak; devletimizi ebed, milletimizi daim, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın! Devletimiz, milletimiz var olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı