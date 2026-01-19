Haberler

İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece boyunca süren yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu çileye dönüştü. Yolların kilitlenmesi sonrası İstanbul Valiliği, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını 2. bir talimata kadar yasakladı.

  • İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı 10.00'dan itibaren yasaklandı.
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.
  • İstanbul'da kar yağışı öğlen saatlerine kadar devam edecek ve akşam saat 18.00 civarında sona erecek.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri duyurdu. Valilik bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.

TRAFİK YÜZDE 81'E ÇIKTI

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.

KENTİN HER NOKTASINDA TRAFİK KİLİT

İstanbul'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18:00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUnutmayan adam:

şu ağır taşıtların trafiğe çıkışını yassaklayanlar bu ay ödenmesi gereken o taşıtların mtv vergilerinin ödenmesinide yassaklasalarda görsek ya

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Az sabretmek lâzım o küçük araçlar hareket edip iş yerlerine gitmezse kimin malını taşıyacaksınız çok olsa yılda 10 gün bu yasak büyük araçlara gelir iyi havalarda taşı taşıyabildiğin kadar, kazan kazanabildiğin kadar ..

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden yağan karlar kepçelerle boş alanlara yığılıp yollar açılırdı yolu bırakın kaldımda kapının önündeki karları atacağımız boş yer kalmadı istanbulda bir santim boş alan kalmadı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

