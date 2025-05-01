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İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı
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Haberler
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 52 bin 656 emniyet personelinin görev yaptığın ve toplam 384 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı noktalarda polis ile izinsiz gösteri yapmak isteyenler arasında arbede çıktı. İstanbul Valiliği, izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ünün gözaltına alındıklarını açıkladı.

KUTLAMALARA KATILAN KİŞİ SAYISI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır.

İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

52 BİN 656 PERSONEL GÖREV YAPTI

İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır.

İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

EMNİYET İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıcetins1971:

ah be devran bi dönde görelim .. neler olacak.. gerçi ülkede koyun sığır çok … ömrümüz yetmez

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hak edene hak ettiği gibi

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Gözaltı ve ceza ülkesi oldu ülke..İstanbulu seçimle alamayanlar millete milletin iradesine darbe yapmaya başladı..Millete de ceza olarak şidert,gözaltı ve hapis..Neyse ki seçimi bekliyoruz..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıSadık:

Bunlar ne işçi nede emekçi ,amaçları yakıp yıkmak ,Devleti yıkmak.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Cetins1971 adamı, devran'ı bir sefer döndürdünüz osmanlı'yı yıktınız, Allah'ın izniyle millet bir daha o fırsatı size vermez

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Haber YorumlarıMr Camel:

arkadaş akp her şeye karşı mı önüne geleni göz altına alıyor ıktıdar seçimle gitmelidir bunları temızlemek de 20 yil sürer akp reto cuntası

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Haber YorumlarıHaberler.com .:

1 Mayıs o olaylarını solcular niye provoke ediyor onu anlamıyorum niye normal kutlamıyorlar

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Haber YorumlarıMevlüt:

Toplantıda gösteri müşteri kanunu derhal değişmeli. Şiddet yapanlar ve azmettiricileri katalog suç kapsamında tutuklanmalı.

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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

ne demokrasi ama izinsiz gösterymiş sanki izin isteyince verecekler

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

onların amacı bayram değil ki ekremin zindanda olması , bahane arıyolar işte kendilerine havlamak için

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