İstanbul Vakfı'nın "Kurban Bağış Kampanyası" Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kurban Bayramı Bağış Kampanyası başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından kampanya için çağrı yaptı. İmamoğlu, "Bu bayramda da dayanışmanın adresi İstanbul Vakfı. Kurban bağışlarınız güvenle ve özenle İstanbul'daki ihtiyaç sahibi bir ailenin sofrasına ulaşacak. Hayırsever tüm vatandaşlarımızı bu hayra ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı, bu yıl da hayırseverlerin iyilik elini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıyor. İstanbul Valiliği'nin (22-1682) no'lu yardım toplama iznine istinaden başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli 3 bin 600 TL olarak belirlendi.

İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, https://istanbulvakfi.istanbul/ sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor. Kampanya, 8 Temmuz Cuma (arife günü) saat 11.00'e kadar sürecek. Kurban Bağış Kampanyası ile ilgili gelen sıkça gelen soruların cevaplarına da İstanbul Vakfı web sitesinden ulaşılabiliyor.

Bayramın ilk günü, vekaleti alınan bağışçıların kurban kesim işlemine başlanacak. Kurbanlar, her yıl olduğu gibi dini vecibelere dikkat edilerek, hijyenik ortamda veteriner hekimlerin gözetiminde kesilecek. Bayramın birinci günü başlayan işlemler, bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam edecek. Kesim işlemleri noter huzurunda görsel kayıt altına alınacak.

Kesimin tamamlanmasının ardından 3 gün dinlendirilen etler, kuşbaşı olarak pişirilip konserve haline getirilecek. Geçen yıl kolajenli et suyu da üretilen kurban işlemlerine bu yıl ilave işkembe ve kelle paça çorbası da eklenecek.

KURBAN DERİLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLE EĞİTİME DESTEK VERİLECEK

Kurban derilerinin satışından elde edilen gelir eğitime destek olarak kullanılacak. İstanbul Vakfı, geçen yılki bağışlarla 231 bin aileye konserve ve 17 bin çocuklu aileye de et suyu (katkısız kolajen) ulaştırdı.

İBB İstatistik Ofisi'nin geçen yıl yaptığı kamuoyu araştırmasında, İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmediği tespit edilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bağış kampanyasına çağrı yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

"BU BAYRAMDA DA DAYANIŞMANIN ADRESİ İSTANBUL VAKIF: Bu bayramda da dayanışmanın adresi İstanbul Vakfı. Kurban bağışlarınız güvenle ve özenle İstanbul'daki ihtiyaç sahibi bir ailenin sofrasına ulaşacak. Hayırsever tüm vatandaşlarımızı bu hayra ortak olmaya davet ediyorum. 2 yılda 250 bine yakın aileye hayrımızı ulaştırdık. Vakfımızın kurban bağışı toplamasının çok önemli 2 sebebi var. Birincisi, ibadetimizin, inancımızın gerekleri uygulanarak en sağlıklı şekilde yerine getirilmesi. Diğeri ise bu ibadetin büyük bir toplumsal dayanışmaya da fırsat vermesi.

1 MİLYON EV İSTANBUL'DA YOKLUK ÇEKİYOR: Vatandaşlarımız her konuda olduğu gibi kırmızı et tüketiminde her geçen yıl ne yazık ki fakirleşiyor. 1 milyon ev İstanbul'da yokluk çekiyor. 300 binden fazla eve hiç ama hiç et girmiyor. 400 bin ev ise ayda sadece 1 kez tüketebiliyor. Bu bayram siz hayırsever bağışçılarımıza her zamankinden çok ihtiyacımız var. Çünkü yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her alanda olağanüstü fiyat artışları ile ne yazık ki karşı karşıyayız. Geçen yıl 1 hisse bağışı bin 750 lira iken bu yıl 3 bin 750 liraya yükseldi. O yüzden gelin bu bayram dayanışmayı çok daha yükseklere taşıyalım. Sizlerin kurban bağışlarıyla gerçek ihtiyaç sahibi insanlar için de bayram adı gibi yaşansın. Bu dayanışmada bizi yalnız bırakmayacağınızı bildiğim binlerce vatandaşımıza hemşerimize sesleniyorum. Gelin bu evlerin kapısını hep beraber çalalım. Binlerce insanımızı bu bayramda hep birlikte sevindirelim."

