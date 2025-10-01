İstanbul Üniversitesi'nde 'Nüfusun Yaşlanması ve Aile' Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle "Nüfusun Yaşlanması ve Aile" sempozyumu düzenlendi.

Üniversitenin Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şentürk, merkezin 10 yıla yakın süredir yoğun bir biçimde araştırma pratiğini hayata geçirmeye çalıştığını ve önceliklerinin Türkiye'nin meseleleri olduğunu belirtti.

Şentürk, araştırmalarını tarihsel ve toplumsal tecrübelerine yansıyan, sosyal bilimsel perspektifin sınırlarını, niteliğini zedelemeden bir çerçeve içerisinde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Sempozyumda "nüfusun yaşlanması" ve "aile" konularına odaklandıklarına işaret eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'de nüfusumuz yaşlanıyor. Diğer taraftan aile ile ilgili önemli değişimler, dönüşümler yaşıyoruz. Biz bu iki temel meseleyi aslında birbiriyle ilişkili biçimde ele almak istedik. Türkiye'de birçok mesele birbirinden bağımsız tartışıldığı gibi bu iki mesele de birbirinden bağımsız tartışılıyor. Genellikle aile söz konusu olduğunda sadece bakıma sıkışan bir nokta var. Önümüzde çok ciddi bir demografik dönüşüm var. Bu dönüşümün aileyi nasıl etkileyebileceğini, ailenin dönüşümünün nasıl yaşlanma pratiklerimizi geliştirebileceğine dair bir tasarım yapmaya çalıştık. Bu sempozyumun temel olarak cevap vermek istediği şey aslında tam da 'Her iki dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni toplumsal gelişmeler neler olacak?' sorusudur."

Darülaceze Vakfı Başkanı Fatih Recep Saraçoğlu ise vakfın 1991'de Darülaceze'nin desteklenmesi amacıyla kurulduğuna değinerek, kurumun kuruluş hikayesini anlattı.

Darülaceze'nin yaşlıların yüz akıyla yaşayabileceği maddi ve manevi imkanlara sahip olduğunu belirten Saraçoğlu, "Biz de artık asıl misyonumuz olan yaşlıların sorunlarına, yaşlıların hayat kalitelerini geliştirmeye yönelik her türlü projeye destek vermek üzere faaliyetimize başladık. Bütün desteklerimiz, imkanlarımız kamuyla ilişkili yaşlılara dönük projelere destek vermek şeklinde oldu. Belki kanun yapıcılarımızın, kamu görevlilerimizin bu konuyla ilgili kişilerin istifade edebileceği, birtakım imkanlara ulaşabileceği fırsatları yaratmak için bu sempozyum dahil başka birtakım araştırma çalışmaları da yapıyoruz." diye konuştu.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu da yaşlanmanın herkesi ilgilendiren bir durum, nüfusun yaşlanmasının da bir sorun olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Kadıoğlu, nüfusun yaşlanmasının ciddi bir problemi olarak karşılarında durması sebebiyle böyle bir ortamda tartışılacak olmasının ve bu tartışmaya ev sahipliği yapmanın kendisini gururlandırdığını dile getirerek, bu tür işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Sempozyum hakkında

Prof. Dr. Murat Şentürk, Doç. Dr. Adem Başpınar, Doç. Dr. Muhammed Fazıl Baş, Doç. Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, Dr. Salih Ünüvar, Dr. Ali Rıza Şan, Araş. Gör. Hamdusena Eşrefoğlu ve Araş. Gör. Sercan Öncül'ün düzenleme kurulunda yer aldığı sempozyumda " Yaşlanma, Aile, Değerler ve Sosyal Politika", "Bakım ve Aile İlişkilerindeki Dönüşüm" ve "Kuşaklararası Destekler ve Etkileşim" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Prof. Dr. Yücel Bulut'un başkanlığındaki "Yaşlanma, Aile, Değerler ve Sosyal Politika" adlı oturumda, Doç. Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, Dr. Esra Özdil Gümüş, Dr. Çiğdem Canatan ve Dr. Çağrı Elmas konuştu.

"Bakım ve Aile İlişkilerindeki Dönüşüm" adlı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Sema Oğlak yaparken, bildiri sunanlar arasında Doç. Sinem Burcu Uğur, Prof. Dr. Nurşen Adak, Doç. Dr. Berfin Varışlı, Dr. Nuseybe Ağırman ve Hüsna Zülfikar yer aldı.

Başkanlığını Prof. Dr. Ayşe Canatan'ın üstlendiği "Kuşaklararası Destekler ve Etkileşim" adlı oturumda ise Dr. Melek Kırtıl, Dr. Büşra Turan, Rumeysa Hafızoğlu ve Nursen Tekgöz bildirilerini sundu.