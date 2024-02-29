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İstanbul'un simgesi Kız Kulesi yeniden ziyaretçilere açılıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'ne ulaşım Karaköy İskelesi'nden sağlanacak ve tekne seferleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilecek. Kule, uzman isimlerin katkılarıyla restore edilerek güçlendirildi.

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yarından itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kız Kulesi İstanbul Karaköy Kültür Turizm Güncel Haberler

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