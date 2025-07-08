İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
Haber Videosu

İstanbul'daki Şile Plajı, çöp yığınlarıyla doldu. Vatandaşların çöplerin arasında denize girdiği görülürken, bir vatandaş, "Her yer çöp içinde. Şu rezalete bakar mısınız?" sözleriyle tepki gösterdi.

Yaz aylarında tatile çıkamayan İstanbullular, şehre yakın yerlere günübirlik denize giderken, o adreslerden birisi de Şile Plajı oldu. Her yaz mevsiminde hıncahınç dolan Şile Plajı'nda tepki çeken görüntüler kaydedildi.

ŞİLE PLAJI ÇÖPLERLE DOLDU

Plajın birçok noktasının çöplerle dolu olduğu görüldü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, insanların çöplerin yakınında güneşlenmesi dikkat çekti.

Video sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri kayda alan vatandaş, Her yer çöp içinde. Şu rezalete bakar mısınız?" sözleriyle tepki gösterdi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBelgesel Hayatın:

CHP’nin elinde ki belediye şaşırdık mı hayır CHP demek çöp demek

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCEZA :

Bütün chp li belediyelerde durum aynı.. yadırgamayın.. bende Çınarcıkta yaşıyorum burda da lağımlar denize akıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Yeniden Süper Lig'e döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.