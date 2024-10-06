İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de 'dijital tecrit' altında tutulan suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak eski konuşmalarını yeniden yayımladı.

Sessizliğini, İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan 2 şahıs için bozan Peker paylaştığı gönderiye şu notu düştü; "İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz eden sapıklar serbest bırakılıyor. Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; Reis Sedat Peker adaletidir!"

"KENDİ NAMUSUMUZ GİBİ KABUL EDERİZ"

Paylaştığı videoda ise Peker'in, "Biz, başkasının kızının namusunu kendi namusumuz gibi kabul ederiz, tecavüz olmaz, olamaz!" sözleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulunmuştu.

Saldırının ardından şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıkmıştı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklanan iki şüpheli, işlemlerin ardından cezaevine gönderilmişti.