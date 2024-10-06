Üye Girişi
Haberler

İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un göbeğinde iki saldırganın sokakta yürüyen bir kadına tecavüz etmeye kalkıştığı görüntüler Türkiye gündeminden düşmezken firari suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski bir videosundan kesit yayınlayan Peker "İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz eden sapıklar serbest bırakılıyor. Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; Reis Sedat Peker adaletidir" notunu düştü.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de 'dijital tecrit' altında tutulan suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak eski konuşmalarını yeniden yayımladı.

Sessizliğini, İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan 2 şahıs için bozan Peker paylaştığı gönderiye şu notu düştü; "İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz eden sapıklar serbest bırakılıyor. Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; Reis Sedat Peker adaletidir!"

"KENDİ NAMUSUMUZ GİBİ KABUL EDERİZ"

Paylaştığı videoda ise Peker'in, "Biz, başkasının kızının namusunu kendi namusumuz gibi kabul ederiz, tecavüz olmaz, olamaz!" sözleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulunmuştu.

Saldırının ardından şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıkmıştı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklanan iki şüpheli, işlemlerin ardından cezaevine gönderilmişti.

İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Sedat Peker İstanbul Beyoğlu Türkiye Güncel

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay

 İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı

İsrail'den dünyanın gözü önünde yeni katliam! Ağır bombardıman başladı
Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
500

Yorumlar (17)

Metin:

Boşuna Dememişler dinsizin hakkından imansız gelir diye.,

115
2
yanıtYanıtla
Reşat GALİP:

Keşke adalette senin gibi düşünse reis maalesef adalet ölü taklidi yapıyor

89
3
yanıtYanıtla
süleyman kahraman:

Mafya liderini bu şekilde konuşturan bir hükümetimiz var

23
37
yanıtYanıtla
Hakan Kahveci:

Adamsn reis

45
2
yanıtYanıtla
Murat Turan:

helal olsun sana degerli insan

25
3
yanıtYanıtla
Özgür Çocuk:

herkes kendi adaletini sağlasın kimin yakınına tecavüz ediliyorda toplaşıp o tecavüzcünün organını kesicen. Bu ülkede adalet demokrasi hukuk içi boş kavramlar

26
2
yanıtYanıtla
feyz bozan:

ülkeyi getirdikleri duruma bak yol ortasında tecavüz, cinayet ,gasp,adam öldürme ne ararsan var bunları şimdiki adalet sistemi bu hale getirdi kimse güvende değil malesef suç işleyen iki saat sonra serbest kalıyor kaldığı yerden devam ediyor

19
1
yanıtYanıtla
Serkan null:

"Firari suç örgütü lideri" bu ba?lıkları hükümet için miting düzenlerken, Akademisyenleri tehdit ederken neden atamïyordunuz? Gerçi sizde haklisiniz, yargisi özgür olmayan bir ülkede hiçbir kimse ve kurum özgür olamaz!

16
2
yanıtYanıtla
mekanci1 genc:

O serbest birakan hakim savci kimse acilen tutuklanmali boyle adalet olmaz

16
0
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Hakli Ama Kendi Acisindan..Adaletin Olmasi Gerektigi Gibi Soylemis, Isim Hakkinu Kendinde Gormesi Yanlis..

7
1
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title