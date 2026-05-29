İstanbul'un Fethi 573. Yıl Dönümünde Fetih Yürüyüşü

Kutlamalar kapsamında, kent protokolünün de katılımıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" yapıldı

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul'da yaşayanlar katıldı.

Beyazıt'ta bir araya gelen katılımcılar, atlı polisler ve mehteran öncülüğünde açtıkları Türk bayrağıyla kortej halinde Ayasofya Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar, mehteran performansı sırasında marşlara eşlik etti. Çok sayıda yabancı turist de yürüyüşe katılarak fotoğraf ve video çekti.

Yürüyüşte, "İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun" ve "Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" yazılı pankartlar açıldı.

Ayasofya Meydanı'nda açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gül, şehrin tüm bileşenleriyle fetih ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını belirterek, "Ayasofya fethin, bağımsızlığımızın sembolü ve yüzyıllardır ayakta kalan kutlu bir mabet." dedi.

Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını aktaran Gül, "21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara da bakmak lazım. Ordumuz müjdelenen bir ordu, komutanımız müjdelenen bir komutan. Peygamber Efendimizin müjdelediği o ordu, fethi gerçekleştirerek sadece bu şehri almıyor, sonrasında yaptıklarıyla barışla, kardeşlikle, özgürlükle bilimin ve ilmin özgürleşmesiyle bir çağın kapanıp bir çağın başlamasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Gül, "Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere muzaffer ordusuna, o günden bugüne kadar bu topraklar için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayasofya'yı tekrar aslına kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
