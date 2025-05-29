İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla "Edirnekapı'dan Saraçhane'ye İstanbul'un Muhafızları" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılmak için Edirnekapı Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu'nun öncülüğünde Saraçhane'ye kadar kortej halinde yürüdü.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Genel Sekreter Volkan Demir ve bazı bürokratlar da yürüyüşte yer aldı.

Yürüyüşün ardından Saraçhane'de konuşan İBB Başkan Vekili Aslan, İstanbul'un tarih boyunca hoşgörünün, birliğin, kültürün ve insanlığın şehri olduğunu söyledi.

En büyük görevlerinin İstanbul'a sahip çıkmak olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bizler, İstanbul'u fetheden Fatih'in torunlarıyız. Onu işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. İstanbul'un muhafızlarıyız. Unutmayın, İstanbul 572 yıldır bizlerindir. Hepimizin göz bebeği, gönül yurdudur. Türkiye'nin kalbidir. Bu büyük emaneti korumak için, birlikte daha çok çalışacağız. İstanbul'u hep birlikte çok daha güzel günlere taşıyacağız. İstanbul'un fethinin 572. yılı kutlu olsun."

Saraçhane'de daha sonra Yüksek Sadakat müzik grubu, konser verdi.