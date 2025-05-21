İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümünde Edirne'de Etkinlikler Düzenlenecek

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonuyla " İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" temalı etkinlikler düzenlenecek.

Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapan Edirne'de gerçekleştirilecek etkinliklerde kültürel söyleşiler, mehter konserleri, temsili fetih yürüyüşü ve sahne performansları yer alacak.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek üç boyutlu mapping gösterisi olacak. Geniş katılımın beklendiği gösteride, Edirne'den İstanbul'a fetih yolculuğu teması işlenecek.

Edirne Sarayı'ndan İstanbul'a uzanan tarihi yolculuk, 3D animasyonlar ve ışık teknolojileriyle görselleştirilecek. Müzik ve efektlerle zenginleştirilecek gösteride, Edirne'nin fethin hazırlık sürecindeki önemi vurgulanacak.

Söyleşiler, konserler, gösteriler düzenlenecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, programla hem tarihe saygı göstermeyi hem de Edirne'nin kültürel mirasını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliklerin 23 Mayıs'ta Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayacağını aktaran Soytürk, "Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği tatlardan biri olan helva-i hakani de vatandaşlarımıza ikram edilecek. Aynı gün Selimiye Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verecek." dedi.

Soytürk, programın 24 Mayıs'ta Lozan Anıtı'nda mehter konseriyle devam edeceğini belirtti.

Aynı gün yapılacak temsili fetih yürüyüşünün de dikkat çekici bir bölüm olduğunu vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Peykler Medresesi'nde 'Edirne'den İstanbul'a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü' başlıklı söyleşi düzenleyeceğiz. Şükrüpaşa İlkokulundan başlayacak yürüyüş, Selimiye Meydanı'nda sona erecek. Yürüyüşte şahi topunun replikası pehlivanlarca çekilecek.

Mehteran Birliği, TRT'de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin oyuncuları ve Atlı Jandarma Takımı yürüyüşe eşlik edecek. Meydandaki açılış töreninde ise zeybek gösterileri olacak. Bando, Serkan Çağrı ve Ece Ata konser verecek. Selimiye Camisi güneybatı cephesi duvarlarında 3D mapping gösterimi olacak."